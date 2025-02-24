Відомо, хто прокоментує півфінал Кубку Іспанії Барселона – Атлетико

25 лютого Барселона прийматиме Атлетико в межах першого матчу 1/2 фіналу Кубку короля. Початок гри – о 22:30 за київським часом. 26 числа о тій же годині Реал Сосьєдад зіграє проти мадридського Реала.

Обидва матчі покаже офіційний мовник Кубку Іспанії медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч Барселона – Атлетико прокоментують Вадим Шевякін і Володимир Звєров. О 22:05 розпочнеться аналітична студія у форматі "візитівки", вона продовжиться у перерві та після матчу.

Також MEGOGO покаже матч Реал Сосьєдад – Реал Мадрид. На ньому працюватиме коментатор Олександр Новак.

У чвертьфіналі каталонський гранд здобув розгромну перемогу над Валенсією (5:0), Атлетико з таким же рахунком переміг Хетафе. Натомість мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним на воротах не без проблем пройшов скромний Леганес (3:2). Баски впевнено здолали Осасуну (2:0), граючи в більшості з 35-ї хвилини матчу.

У турнірній таблиці Ла Ліги Барселона і "матрацники" є прямими конкурентами у боротьбі за першу сходинку. Наразі в активі каталонців і в мадридського Реала по 54 очки – в Атлетико на 1 бал менше. Реал Сосьєдад йде на восьмій позиції.