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В УАФ прокоментували відсторонення колишнього арбітра УПЛ на три роки

Микола Дендак — 28 січня 2025, 18:36
В УАФ прокоментували відсторонення колишнього арбітра УПЛ на три роки
Дмитро Кутаков
УАФ

Колишнього рефері, а нині спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова відсторонили від футбольної діяльності. Стало відомо, що Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування щодо нього після звернення арбітра УПЛ.

Про це повідомляє Тribuna.com.

"Минулого року арбітр Премʼєр Ліги, згідно з наданими заздалегідь інструкціями, повідомив комітет арбітрів про звернення від Кутакова Д.О. щодо можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу УПЛ, перед грою. На підставі цього звернення було відкрито службове розслідування комітетом етики та чесної гри.
У ході розслідування були проведені опитування і дослідження, зібрані матеріали (в тому числі, які підтверджували намагання Кутакова Д.О. впливу (маніпулювання) результатами)" – прокоментували ситуацію в Комітеті етики та чесної гри УАФ.

Кутаков починав працювати арбітром на професійному рівні у 2005 році, починаючи з Другої ліги України. Згодом він почав судити матчі Української Прем'єр-ліги.

Раніше стало відомо, що захисник збірної України продовжить кар'єру в англійському клубі.

Арбітри дискваліфікація Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

КДК УАФ відсторонив на три роки колишнього арбітра УПЛ
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