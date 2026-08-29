Клуб із ОАЕ орендував хавбека Інтера

Півзахисник міланського Інтера та збірної Албанії Крістьян Асллані продовжить кар'єру в Аль-Джазірі з ОАЕ.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Абу-Дабі.

Йдеться про річну оренду з опцією викупу, яка стане обов'язковою за досягнення певних умов (20 проведених матчів у сезоні-2026/27). За оренду Аль-Джазіра заплатить 2 мільйони євро, потенційний викуп обійдеться команді в 5 мільйонів.

Асллані виступав за Інтер з літа 2022 року, сумарно провів 99 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 5 асистами. Минулий сезон провів у оренді в Бешикташі (2 голи та 2 асисти в 17 матчах). Наразі трансферна вартість 24-річного албанця оцінюється в 12 мільйонів євро.

Раніше Інтер віддав у оренду в Лаціо Давіде Фраттезі.