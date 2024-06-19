УЄФА оприлюднила стартові склади Німеччини та Угорщини на матч 2 туру Євро-2024

Збірні Німеччини та Угорщини визначилися зі стартовими складами на матч 2 туру Євро-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Німеччина: Ноєр, Міттельщтадт, Та, Рюдігер, Кімміх, Кроос, Андріх, Вірц, Андріх, Гюндоган, Вірц, Гаверц.

Запасні: Антон, Бауманн, Баєр, Генрікс, Гросс, Джан, Кох, Мюллер, Раум, Сане, тер Штеген, Ундав, Фюллькруг, Фюріх, Шлоттербек.

Угорщина: Гулачі, Дардай, Орбан, Фіола, Керкез, Шафер, Нагі, Болла, Собослай, Варга, Салай.

Запасні: Адам, Балог, Ботка, Газдаг, Дібус, Ката, Кляйнгайслер, Ланг, Надь, Него, Салай, Саппанош, Стайлс, Хорват, Чобот.

Нагадаємо, в першому турі Німеччина познущалася з Шотландії, а Угорщина в напруженому матчі поступилася Швейцарії.