Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА оприлюднила стартові склади Німеччини та Угорщини на матч 2 туру Євро-2024

Игорь Чернявский — 19 червня, 18:06
УЄФА оприлюднила стартові склади Німеччини та Угорщини на матч 2 туру Євро-2024

Збірні Німеччини та Угорщини визначилися зі стартовими складами на матч 2 туру Євро-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Німеччина: Ноєр, Міттельщтадт, Та, Рюдігер, Кімміх, Кроос, Андріх, Вірц, Андріх, Гюндоган, Вірц, Гаверц.

Запасні: Антон, Бауманн, Баєр, Генрікс, Гросс, Джан, Кох, Мюллер, Раум, Сане, тер Штеген, Ундав, Фюллькруг, Фюріх, Шлоттербек.

Угорщина: Гулачі, Дардай, Орбан, Фіола, Керкез, Шафер, Нагі, Болла, Собослай, Варга, Салай.

Запасні: Адам, Балог, Ботка, Газдаг, Дібус, Ката, Кляйнгайслер, Ланг, Надь, Него, Салай, Саппанош, Стайлс, Хорват, Чобот.

Нагадаємо, в першому турі Німеччина познущалася з Шотландії, а Угорщина в напруженому матчі поступилася Швейцарії.

Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 Збірна Угорщини з футболу

Збірна Німеччини з футболу

Вихід зірок зі сплячки та вибачення України. Головні питання перед 2 туром Євро-2024
Німеччина зіграє з Угорщиною, Шотландія зустрінеться зі Швейцарією: розклад матчів Євро-2024
Збірна Німеччини — збірна Угорщини: де дивитися матч Євро-2024
Я зрозумів, що не розбираюсь в футболі — Миколенко поділився враженнями від матчу Німеччина — Шотландія
Євро-2024 за 2 дні повторило історичний показник всіх чемпіонатів Європи разом

Останні новини