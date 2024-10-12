Кучер: Я був приємно здивований грою Мудрика

Легенда Шахтаря та колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер після перемоги збірної України в Лізі націй над Грузією похвалив гравця Челсі Михайла Мудрика. Спеціаліст відзначив, що не очікував такої успішної гри від цього виконавця.

Слова Кучера передає портал Український футбол:

"Звання "Лев матчу" цілком виправдане. Я був приємно здивований грою Мудрика. Михайло почав грати саме на команду, я давно не бачив, аби він так завзято діяв у відборі, бився за м’яч. Це одна з найкращих ігор Мудрика за останній час у плані командної роботи".

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.