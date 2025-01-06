Усейн Болт: З такою грою Манчестер Юнайтед може стати чемпіоном
Усейн Болт
Instagram Усейна Болта
Багаторічний фанат Манчестер Юнайтед та багаторазовий олімпійський чемпіон Усейн Болт висловив захоплення грою своєю улюбленої команди у матчі проти Ліверпуля (2:2).
Своїми враженнями від гри підопічних Рубена Аморіма 38-річний ямаєць поділився у соцмережах.
"Якщо ми зможемо грати з такою самовіддачею в кожній грі, Манчестер Юнайтед виграє лігу", – написав Болт.
Після цієї нічиєї, в якій МЮ міг як програти, так і виграти, манкуніанці посідають тринадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 23 очки.
Нагадаємо, що сам Рубен Аморім відзначив те, з яким менталітетом його команда вийшла на матч з Ліверпулем.
А капітан "червоних дияволів" Бруно Фернандеш висловив розчарування підсумковим результатом цієї зустрічі.