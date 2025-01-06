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Усейн Болт: З такою грою Манчестер Юнайтед може стати чемпіоном

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 15:24
Усейн Болт: З такою грою Манчестер Юнайтед може стати чемпіоном
Усейн Болт
Instagram Усейна Болта

Багаторічний фанат Манчестер Юнайтед та багаторазовий олімпійський чемпіон Усейн Болт висловив захоплення грою своєю улюбленої команди у матчі проти Ліверпуля (2:2).

Своїми враженнями від гри підопічних Рубена Аморіма 38-річний ямаєць поділився у соцмережах.

"Якщо ми зможемо грати з такою самовіддачею в кожній грі, Манчестер Юнайтед виграє лігу", – написав Болт.

Після цієї нічиєї, в якій МЮ міг як програти, так і виграти, манкуніанці посідають тринадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 23 очки.

Нагадаємо, що сам Рубен Аморім відзначив те, з яким менталітетом його команда вийшла на матч з Ліверпулем.

А капітан "червоних дияволів" Бруно Фернандеш висловив розчарування підсумковим результатом цієї зустрічі.

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