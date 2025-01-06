Усейн Болт: З такою грою Манчестер Юнайтед може стати чемпіоном

Багаторічний фанат Манчестер Юнайтед та багаторазовий олімпійський чемпіон Усейн Болт висловив захоплення грою своєю улюбленої команди у матчі проти Ліверпуля (2:2).

Своїми враженнями від гри підопічних Рубена Аморіма 38-річний ямаєць поділився у соцмережах.

"Якщо ми зможемо грати з такою самовіддачею в кожній грі, Манчестер Юнайтед виграє лігу", – написав Болт.

If we can play with this fight every game @ManUtd will win the league 📍💯 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 5, 2025

Після цієї нічиєї, в якій МЮ міг як програти, так і виграти, манкуніанці посідають тринадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 23 очки.

Нагадаємо, що сам Рубен Аморім відзначив те, з яким менталітетом його команда вийшла на матч з Ліверпулем.

А капітан "червоних дияволів" Бруно Фернандеш висловив розчарування підсумковим результатом цієї зустрічі.