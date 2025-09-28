Українська правда
Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед

Руслан Травкін — 28 вересня 2025, 04:29
Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед
Усейн Болт
Instagram

Легенда легкої атлетики та затятий уболівальник Манчестер Юнайтед Усейн Болт публічно висловив своє обурення після останньої поразки клубу від Брентфорда в Прем'єр-лізі.

Свої думки він написав у соцмережі "Х". 

"Я не можу назвати жодної речі, в якій ми чудові... неймовірно", – написав він.

Перед цим він написав пост через кілька хвилин після фінального свистка матчу: "Це, напевно, жарт".

Манчестер Юнайтед за 6 матчів АПЛ набрав лише 7 очок і перебуває на 14 місці в турніріній таблиці. Минулого сезону клуб фінішував 16-м і програв у фіналі Ліги Європи.

Усейн за кар'єру здобув 8 золотих медалей на Олімпіадах. Також одинадцять разів вигравав чемпіонат світу на своїх коронних дистанціях і в естафетах за збірну Ямайки.

