Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед

Легенда легкої атлетики та затятий уболівальник Манчестер Юнайтед Усейн Болт публічно висловив своє обурення після останньої поразки клубу від Брентфорда в Прем'єр-лізі.

Свої думки він написав у соцмережі "Х".

"Я не можу назвати жодної речі, в якій ми чудові... неймовірно", – написав він.

Can’t Identify one good thing we good at.. #unimaginable — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 27, 2025

Перед цим він написав пост через кілька хвилин після фінального свистка матчу: "Це, напевно, жарт".

Манчестер Юнайтед за 6 матчів АПЛ набрав лише 7 очок і перебуває на 14 місці в турніріній таблиці. Минулого сезону клуб фінішував 16-м і програв у фіналі Ліги Європи.

Усейн за кар'єру здобув 8 золотих медалей на Олімпіадах. Також одинадцять разів вигравав чемпіонат світу на своїх коронних дистанціях і в естафетах за збірну Ямайки.