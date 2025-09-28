Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед
Усейн Болт
Легенда легкої атлетики та затятий уболівальник Манчестер Юнайтед Усейн Болт публічно висловив своє обурення після останньої поразки клубу від Брентфорда в Прем'єр-лізі.
Свої думки він написав у соцмережі "Х".
"Я не можу назвати жодної речі, в якій ми чудові... неймовірно", – написав він.
Перед цим він написав пост через кілька хвилин після фінального свистка матчу: "Це, напевно, жарт".
Манчестер Юнайтед за 6 матчів АПЛ набрав лише 7 очок і перебуває на 14 місці в турніріній таблиці. Минулого сезону клуб фінішував 16-м і програв у фіналі Ліги Європи.
Усейн за кар'єру здобув 8 золотих медалей на Олімпіадах. Також одинадцять разів вигравав чемпіонат світу на своїх коронних дистанціях і в естафетах за збірну Ямайки.