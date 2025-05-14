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Болт пояснив, який фактор може змусити його повернутися до змагань

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 15:26
Болт пояснив, який фактор може змусити його повернутися до змагань
Усейн Болт

Легендарний легкоатлет Усейн Болт готовий повернутися на доріжку, щоб "повеселитися". Він готовий влаштувати забіг із зірками минулого та сучасності.

Слова Болта передає Express.co.uk.

Я готовий, просто заради розваги. Я готовий, давайте. Буде весело.

Я, ти (Джастін Гатлін), Тайсон Гей, Асафа Павелл, Йохан Блейк. Я б точно хотів позмагатися з Морісом Гріном, Беном Джонсоном.

Давайте дамо Ноа Лайлзу місце просто тому, що я б хотів змагатися з ним", – сказав Болт у подкасті Джастіна Гатліна.

38-річний ямаєць в 2017 рокі, коли йому було 30 років. Тоді Болт виступив на прощальному чемпіонаті світу в Лондоні, де став третім у бігу на 100 м, а в естафеті 4×100 м не зміг фінішувати через травму.

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