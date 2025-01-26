Уряд Манчестера підтримав план реконструкції "Олд Траффорд"

Генеральний директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада підтвердив, що муніципальний уряд підтримав плани клубу на реконструкцію "Олд Траффорд".

Слова функціонера наводить Бен Джейкобс.

"Здача у використання стадіону світового класу стане каталізатором відродження території Великого Манчестера, яка потребує значних інвестицій для подальшого процвітання. Ми не зможемо зробити це поодинці, тому вітаємо рішення голови графства підтримати нас. Таким чином, ми зможемо зробити неймовірний проєкт навколо "Олд Траффорд", яким пишатиметься увесь регіон", – розповів Беррада.

Manchester United confirm the Old Trafford Regeneration Project has been backed by the government



🗣️ Omar Berrada: “The delivery of a world-class stadium can be the catalyst for major regeneration of an area of Greater Manchester which requires new investment to thrive again.… pic.twitter.com/0AwlrFT3AO — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 26, 2025

Зазначимо, що у планах МЮ було два варіанти розвитку подій. Перший – знести існуючу арену та побудувати нову. Другий варіант – повна реконструкція "Олд Траффорд" та прилеглої території, за який виступали вболівальники "манкуніанців".

Раніше цільова група з відродження стадіону завершила оцінку майбутніх робіт та можливого прибутку для Великої Британії.