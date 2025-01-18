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Манчестер Юнайтед виступив із заявою щодо майбутнього "Олд Траффорд"

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 12:35

Манчестер Юнайтед завершує оцінку майбутніх робіт з відновлення стадіон "Олд Траффорд".

Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

"Цільова група з відродження "Олд Траффорд" завершила попередню оцінку майбутніх робіт та здійсненню проєкту.

За попередніми даними, побудова стадіону світового класу в Манчестері принесе Великій Британії 7,3 мільярди фунтів та створить 90 000 робочих місць.

Реконструкція "Олд Траффорд" може збільшити кількість місць до 87 000, в той час, як новий стадіон зможе вміщувати до 100 000 глядачів", – йдеться у заяві МЮ.

Зазначимо, що розмови про знесення легендарної арени в британських ЗМІ йдуть вже давно, але наразі жодної конкретики немає.

Втім, МЮ все ж опублікував проєкт можливої нової арени та прилеглої території.

Окрім того, проти нового стадіону виступають вболівальники "манкуніанців", які не хочуть розставатись з рідним стадіоном.

Раніше юний вінгер МЮ став наймолодшим автором хеттрику на "Олд Траффорд".

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