Манчестер Юнайтед виступив із заявою щодо майбутнього "Олд Траффорд"
Манчестер Юнайтед завершує оцінку майбутніх робіт з відновлення стадіон "Олд Траффорд".
Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
"Цільова група з відродження "Олд Траффорд" завершила попередню оцінку майбутніх робіт та здійсненню проєкту.
За попередніми даними, побудова стадіону світового класу в Манчестері принесе Великій Британії 7,3 мільярди фунтів та створить 90 000 робочих місць.
Реконструкція "Олд Траффорд" може збільшити кількість місць до 87 000, в той час, як новий стадіон зможе вміщувати до 100 000 глядачів", – йдеться у заяві МЮ.
Зазначимо, що розмови про знесення легендарної арени в британських ЗМІ йдуть вже давно, але наразі жодної конкретики немає.
Втім, МЮ все ж опублікував проєкт можливої нової арени та прилеглої території.
Окрім того, проти нового стадіону виступають вболівальники "манкуніанців", які не хочуть розставатись з рідним стадіоном.
Раніше юний вінгер МЮ став наймолодшим автором хеттрику на "Олд Траффорд".