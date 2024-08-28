Уругвайський футболіст помер внаслідок втрати свідомості під час матчу Копа Лібертадорес

Захисник уругвайського Насьналя Хуан Іск’єрдо помер внаслідок зупинки серця, яка сталася 23 серпня під час матчу 1/8 фіналу Копа Лібертадорес проти Сан-Паулу.

Про це повідомив Насьональ.

У поєдинку проти Сан-Паулу Хуан вийшов на заміну на початку другого тайму. На 84-й хвилині він раптово втратив свідомість. Після того його терміново доставили в лікарню, де він кілька днів був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Втім, врятувати 27-річного футболіста не вдалося.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

На смерть Іск’єрдо вже відрегував Луїс Суарес, який є вихованцем Насьоналя: "Біль, сум, це важко пояснити. Нехай він спочиває з миром. Бажаю його сім’ї та друзям багато сил".

У зв’язку з трагічним інцидентом в Уругваї скасували всі матчі, які мали відбутися на найближчих вихідних.