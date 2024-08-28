Уругвайський футболіст помер внаслідок втрати свідомості під час матчу Копа Лібертадорес
Захисник уругвайського Насьналя Хуан Іск’єрдо помер внаслідок зупинки серця, яка сталася 23 серпня під час матчу 1/8 фіналу Копа Лібертадорес проти Сан-Паулу.
Про це повідомив Насьональ.
У поєдинку проти Сан-Паулу Хуан вийшов на заміну на початку другого тайму. На 84-й хвилині він раптово втратив свідомість. Після того його терміново доставили в лікарню, де він кілька днів був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Втім, врятувати 27-річного футболіста не вдалося.
На смерть Іск’єрдо вже відрегував Луїс Суарес, який є вихованцем Насьоналя: "Біль, сум, це важко пояснити. Нехай він спочиває з миром. Бажаю його сім’ї та друзям багато сил".
У зв’язку з трагічним інцидентом в Уругваї скасували всі матчі, які мали відбутися на найближчих вихідних.