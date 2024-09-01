Шахтар та Динамо зіграють в один день: УПЛ затвердила дати 6 туру
Дирекція Української Прем’єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів шостого туру чемпіонату України.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться у п'ятницю, 13 вересня, а завершиться у понеділок, 16 вересня. Поєдинки київського Динамо та донецького Шахтаря відбудуться 14 вересня.
13 вересня (п’ятниця)
18:00 Оболонь — Олександрія
14 вересня (субота)
13:00 Інгулець — Чорноморець
15:30 Зоря — Динамо
18:00 Шахтар — Карпати
15 вересня (неділя)
13:00 Ворскла — Рух
15:30 Лівий Берег — Кривбас
18:00 Полісся — Верес
16 вересня (понеділок)
18:00 ЛНЗ — Колос
Нагадаємо, напередодні Карпати зіграли внічию з Ворсклою, Олександрія мінімально перемогла Колос, а Полісся на виїзді розгромило Чорноморець.