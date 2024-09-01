Шахтар та Динамо зіграють в один день: УПЛ затвердила дати 6 туру

Дирекція Української Прем’єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів шостого туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться у п'ятницю, 13 вересня, а завершиться у понеділок, 16 вересня. Поєдинки київського Динамо та донецького Шахтаря відбудуться 14 вересня.

13 вересня (п’ятниця)

18:00 Оболонь — Олександрія

14 вересня (субота)

13:00 Інгулець — Чорноморець

15:30 Зоря — Динамо

18:00 Шахтар — Карпати

15 вересня (неділя)

13:00 Ворскла — Рух

15:30 Лівий Берег — Кривбас

18:00 Полісся — Верес

16 вересня (понеділок)

18:00 ЛНЗ — Колос

Нагадаємо, напередодні Карпати зіграли внічию з Ворсклою, Олександрія мінімально перемогла Колос, а Полісся на виїзді розгромило Чорноморець.