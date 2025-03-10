Костишин повернувся в Колос, Шахтарю треба підкорювати Карпати. Що готує 21 тур УПЛ

Чемпіонат України проходить практично нон-стоп. Ще на вихідних проходив 20 тур, а вже завтра візьме старт тур №21. Через стикові матчі проти збірної Бельгії в Лізі націй клуби, які делегують гравців до національної збірної України, проведуть свої матчі у вівторок.

І 21-й тур приховує чимало інтриг.

Чи впорається Шахтар із пресингом Карпат?

Пройшло вже дві третини чемпіонату, а "гірники" все ще не піднялися на другу сходинку турнірної таблиці. Це вже плавно переходить у категорію "навіть не смішно": Шахтар посилюється більш статусно, ніж решта всіх команд УПЛ разом узятих, але це не допомагає йому навіть чемпіонство нормально захистити.

І про новачків навіть не скажеш, що вони якось яскраво провалюються: просто всі ці Еліаси, Грами, Арройо і багато інших іноземців приїжджають на лаву і з задоволенням там сидять. А коли не сидять, то справи Шахтаря стають лише гіршими: з українським кістяком клуб справлявся і справляється набагато краще.

Читайте також : Відео Шахтар за 16 мільйонів євро підписав вінгера Атлетіко Мінейро

Все це схоже на глобальну помилку із вектором, але про це вже пізно говорити. Зараз треба вибиратися хоча б на друге місце, при тому, що Олександрія, вже цілком очевидно, просто так віддавати його не буде. А попереду Карпати, які любили давати бій Шахтарю і в найзолотіші для нього часи. Ця команда теж узимку потужно посилилася – і розграбовувала Рух вона не заради нульових нічиїх із Ворсклою. Так само і Лупашко ставить пресинг не заради матчів з аутсайдерами – саме проти топклубу він повинен себе показати.

Читайте також : Фото Клуб фанів Карпат та куточок Бразилії в Україні, або Попередні спроби створити у Львові другу футбольну команду

Чи готова оборона Динамо протистояти Зорі?

Динамо на тлі подарунків від Шахтаря, звичайно, почувається у гонитві за титул комфортно. Але все одно, клуб ледве здобуває свої перемоги і не може вирішити більшу частину проблем. Зокрема, оборона Динамо привозить нові та нові голи – незалежно від прізвищ захисників. З Ворсклою через дискваліфікацію відпочивав Попов – і з парою Дячук-Михавко зіграли 1:1; але проти ЛНЗ пару з Михавком склав уже Попов, і з ними також не вдалося зіграти на нуль.

ФК Динамо

Зоря – цілком результативна команда. Вона відзначилася у всіх офіційних матчах цього року, хоч грала, наприклад, на полі Олександрії. Подобається, що Бартулович не обмежує команду грою на Будківського, хоча міг би: у цієї зорі Пилип не такий і важливий гравець, багато забивають півзахисники. Цікаво буде подивитися, як протистоятиме цьому супернику оборона Динамо.

Чи зможе Максимов витягти Ворсклу із зони перехідних матчів?

Варто Ворсклі навсправжки почати ризикувати вилетіти (вперше у XXI столітті!), як команда взялася за справу. Нічия з Динамо була просто чудовою, киянам багато в чому пощастило – та й Карпати зараз такі, що дивно будь-кого лаяти за нічию з ними. З усім тим – це лише пара балів, а в таблиці полтавці нижчі за абсолютних "жебраків" Оболонь та Лівий Берег, випереджаючи лише суперкризові Чорноморець та Інгулець.

ФК Динамо

Рух повинен бути індикатором того, наскільки Ворскла насправді близька до одужання. Команда віддала всіх найсильніших до Карпат, але залишилася дуже боєздатним суперником: те, як вона в ендшпілі добила Інгулець, заслуговує на оплески. І все ж, амбітна команда цей дитячий садок Пономарьова має обігравати. От і подивимося, наскільки амбітна Ворскла.

Як Костишин перебудує гру Колоса?

Клуб із Ковалівки зіграє лише в неділю, але, враховуючи, наскільки глибоко Колос потонув у своїх проблемах, дай боже йому до цього моменту розв'язати свої проблеми.

Поздєєв справді залишив Колос, і йому на зміну клуб знайшов Руслана Костишина. Фахівець уже працював у Ковалівці у 2014-21 рр., з ним клуб пройшов шлях від аматорських змагань до Ліги Європи. Не все було ідеально, і Костишин був звільнений після затяжного спаду – але без нього Колос на єврокубки навіть не претендував.

ФК Колос

Питання в тому, чи зможе повернути Руслан Володимирович хоча б частину своїх напрацювань – і якщо так, то як швидко. Боротьба за виживання обіцяє бути дуже гострою, і вже ЛНЗ у першому матчі Костишина після повернення має підготувати "теплий" прийом.