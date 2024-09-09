УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера чемпіонату України за серпень
Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращого гравця та тренера чемпіонату України за серпень 2024 року.
Про це повідомив сайт ліги.
Процедура визначення складалася із двох етапів, на першому коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ голосуванням допомогли визначити квартети претендентів у кожній номінації. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб. Другим етапом стало голосування вболівальників.
Найкращим гравцем визнали Олександра Назаренка, який відзначився п'ятьма голами та асистом за місяць, а тренером — Руслана Ротаня, чия Олександрія наразі лідирує у таблиці чемпіонату, маючи в активі 12 очок після 4 перемог.
Результати голосування серед гравців
- Олександр Назаренко (Полісся) — 41%
- Олександр ПІХАЛЬОНОК (Динамо) — 34,5%
- Кирило Ковалець (Олександрія) — 12,6%
- Ігор Краснопір (Рух) — 11,9%
Результати голосування серед тренерів
- Руслан Ротань (Олександрія) — 31,7%
- Олександр Шовковський (Динамо) — 31,3%
- Імад АШУР (Полісся) — 29,3%
- Віталій Пономарьов (Рух) — 7,7%
Нагадаємо, раніше УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України. Поєдинок 6 туру Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірники" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що матч дограють аж у 2025 році.