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УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера чемпіонату України за серпень

Андрій Яросименко — 9 вересня, 12:40
УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера чемпіонату України за серпень
УПЛ

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращого гравця та тренера чемпіонату України за серпень 2024 року.

Про це повідомив сайт ліги.

Процедура визначення складалася із двох етапів, на першому коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ голосуванням допомогли визначити квартети претендентів у кожній номінації. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб. Другим етапом стало голосування вболівальників.

Найкращим гравцем визнали Олександра Назаренка, який відзначився п'ятьма голами та асистом за місяць, а тренером — Руслана Ротаня, чия Олександрія наразі лідирує у таблиці чемпіонату, маючи в активі 12 очок після 4 перемог.

Результати голосування серед гравців

  1. Олександр Назаренко (Полісся) — 41%
  2. Олександр ПІХАЛЬОНОК (Динамо) — 34,5%
  3. Кирило Ковалець (Олександрія) — 12,6%
  4. Ігор Краснопір (Рух) — 11,9%

Результати голосування серед тренерів

  1. Руслан Ротань (Олександрія) — 31,7%
  2. Олександр Шовковський (Динамо) — 31,3%
  3. Імад АШУР (Полісся) — 29,3%
  4. Віталій Пономарьов (Рух) — 7,7%

Нагадаємо, раніше УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України. Поєдинок 6 туру Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірники" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що матч дограють аж у 2025 році.

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Чемпіонат України, УПЛ

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