УПЛ затвердила склад учасників на сезон 2025/26 і назвала дату старту нового чемпіонату

У четвер, 12 червня, відбулися збори клубів Української Прем'єр-ліги, які затвердили склад учасників на сезон 2025/26 та назвали дату старту нового чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Зокрема, ухвалено рішення стосовно складу учасників УПЛ на наступний сезон: вибули клуби Ворскла (Полтава), Лівий Берег (Київ), Інгулець (Петрове) та Чорноморець (Одеса), поповнили лави елітного дивізіону Епіцентр (Кам’янець-Подільський), Полтава, Металіст 1925 (Харків) та Кудрівка.

Згідно плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 базова дата 1-го туру нового чемпіонату УПЛ – 2 серпня.

Для українських представників в єврокубках сезон 2025/26 розпочнеться раніше: 10 липня перший матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе Шахтар, в третій декаді липня відбудуться ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів (Динамо) та Ліги Конференцій (Олександрія та Полісся).

Жеребкування цих стадій заплановано на 17-18 червня.

Раніше авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців Української Прем'єр-ліги після завершення сезону 2024/25.