Ванат став найкращим футболістом УПЛ сезону-2024/25
Владислав Ванат
УПЛ
Нападник Динамо Владислав Ванат став найкращим футболістом чемпіонату України сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба змагання.
У голосуванні 23-річний гравець обійшов Івана Калюжного з Олександрії та "гірника" Георгія Судакова.
Минулої кампанії Ванат став найкращим бомбардиром, забивши 17 м'ячів та записавши на свій рахунок чотири асисти.
Ці здобутки допомогли Динамо здобути 17-те чемпіонство України та 30-те з урахуванням перемог за часів СРСР.
Раніше УПЛ оголосила імені найкращого тренера та арбітра сезону-2024/25.