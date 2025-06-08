Ванат став найкращим футболістом УПЛ сезону-2024/25

Нападник Динамо Владислав Ванат став найкращим футболістом чемпіонату України сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба змагання.

У голосуванні 23-річний гравець обійшов Івана Калюжного з Олександрії та "гірника" Георгія Судакова.

Минулої кампанії Ванат став найкращим бомбардиром, забивши 17 м'ячів та записавши на свій рахунок чотири асисти.

Ці здобутки допомогли Динамо здобути 17-те чемпіонство України та 30-те з урахуванням перемог за часів СРСР.

Раніше УПЛ оголосила імені найкращого тренера та арбітра сезону-2024/25.