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Динамо зіграє з Карпатами, Олександрія прийматиме Зорю в матчі 18 туру УПЛ

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 08:13
Динамо зіграє з Карпатами, Олександрія прийматиме Зорю в матчі 18 туру УПЛ
ФК Карпати

У неділю, 23 лютого, відбудеться три матчі в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Перший матч ігрового дня відбудеться о 13:00 за київським часом – Оболонь вдома зіграє проти Ворскли. Столичний колектив став єдиною командою УПЛ, яка не зазнала кадрових втрат під час зимового трансферного вікна.

В іншому поєдинку Олександрія спробує залишитись у чемпіонських перегонах, та не відпустити Динамо – суперником стане луганська Зоря.

Завершальний матч відбудеться о 18:00, в якому лідер чемпіонату прийматиме львівські Карпати. Взимку кияни відхилили спроби Вулвергемптона придбати Бражка, тож цікаво, як хавбек покаже себе на полі на тлі трансферу, що не відбувся.

Розклад матчів УПЛ на 23 лютого:

  • 13:00 Оболонь – Ворскла
  • 15:30 Олександрія – Зоря
  • 18:00 Динамо Київ – Карпати

Зазначимо, що вчора відбулись перші матчі 18 туру УПЛ, в яких Верес розгромив Кривбас, а ЛНЗ мінімально здолав Рух.

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