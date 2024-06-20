Україну підтримують найбільше, шотландці ставлять свічку в соборі: репортаж із Кельну, який захопили вболівальники

Залишивши Вісбаден (тимчасово), на нас чекав Дюсельдорф. Однак дорогою до нього вдалося завітати до Кельну – четвертого за величиною міста Німеччини. Саме воно є центром архітектури Високої готики з житловими будинками, церквами, музеями, резиденціями та чудовими краєвидами.

Основним місцем, яке ми бажали побачити – Кельнський собор, один з найбільших католицьких храмів планети. Він став свідком безлічі бурхливих історичних подій. Будівництво величної церкви почалося в 1248 році, тривало понад 600 років і завершилося тільки в 1880-му. Висота собору сягає аж 157 метрів.

Дорогою до нього був нетиповий міст, з якого відкривався неймовірний краєвид. Перше, що спало на думку: "Як може бути настільки красиво?"

Ближче до самого собору вже помітне скупчення туристі, футбольних фанатів та місцевих. Це не дивно, адже це одне із найкращих місць у Кельні. Ця споруда нагадує Храм Святого Сімейства в Барселоні, але таке враження, наче вона перевершила витвір каталонців.

На території собору намалювали коло, в якому у формі сердець розфарбували прапори кожної збірної, яка бере участь на Євро. Кожен може підійти та кинути євро або цент на ту команду, в яку найбільше вірять чи вболівають. Що цікаво, майже рівна кількість монет на прапорах збірної України та Шотландії.

До слова, потрапити всередину можна безкоштовно. А вже там "очі розбігаються" від краси. Неймовірні вітражі, дорогоцінні мощі, рукописи, також у скарбниці собору зберігаються мантії та відзнаки архієпископів і соборного духовенства з 4-го по 20 століття.

Дух перехоплює, коли підіймаєш голову та роздивляєшся кожну деталь. Це неодмінно одна із найкращих церков у світі.

У місті дуже багато футбольних фанатів, однак найбільше шотландців, їхня збірна вчора зіграла внічию зі Швейцарією. Після цього, вболівальники, ймовірно, вирішили поставити свічку, аби здобути бодай одну перемогу на груповому етапі… Наступний матч Шотландії відбудеться 23 червня проти Угорщини.

Біля Кельнського собору розмістили фан-зону для уболівальників. Є офіційний мʼяч чемпіонату Європи, різні активності та автобус для фото.

Неподалік від собору відкривається вид на річку Рейн, одну з найбільш значущих у Європі. Тут можна прогулятися набережною або просто сісти навпроти ріки та влаштувати пікнік. Компанію можуть скласти пернаті мешканці – чайки, казарки, качки і навіть зелені папуги-монахи.

Піднявшись на міст, вдалося побачити частину Кельна зверху. Тут туристи можуть начепити колодку на сітку, загадати бажання та викинути ключик у річку. Ми ж залишили від себе з колегою напис на поруччях.

Неймовірний краєвид, колоритні райони, однак, через пасмурну погоду, все не таке яскраве.

Вздовж ріки є декілька закладів на палубах, підозрюю, ціни там вище середнього. А під час чемпіонату Європи фанати мають можливість покататися на кораблику, зробленому в кольорах та логотипах поточного Євро.

Насправді, у місті дуже багато красивих локацій, але через обмеження у часі подивитися на все не вдається. Зараз наша географія подорозі розширилася до Дуйсбурга, що неподалік Дюсельдорфу, куди завтра ми відправимося працювати на поєдинок збірної України проти Словаччини.

Нагадаємо, що ця зустріч відбудеться на Еспіріт Арені о 16.00 за Києвом.