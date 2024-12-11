Титулований бразильський клуб звільнив із посади головного тренера колишню зірку збірної Аргентини

Бразильський Атлетико Паранаенсе відправив у відставку колишнього гравця збірної Аргентини Лучо Гонсалеса.

Про це повідомила клуба пресслужба.

Атлетико за підсумками сезону не зумів зберегети місце в еліті бразильського футболу.

Гонсалес у якості гравця виступав за Атлетіко з 2016 до 2021 року. Також грав за Хуракан, Рівер Плейт, Порту та Марсель. Лучо відзначився за збірну Аргентини 6 голами за 45 поєдинків.

Варто зазначити, що 45-річний Гонсалес прийняв клуб наприкінці вересня, коли Атлетико випереджав зону вильоту на 3 очки.