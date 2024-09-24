Колишня зірка збірної Аргентини очолив дворазового фіналіста Копа Лібертадорес
Лучо Гонсалес
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Ексхавбек збірної Аргентини Лучо Гонсалес очолив бразильський Атлетіко Паранаенсе.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Деталі угоди між сторонами не вказані. Для 43-річного Гонсалеса - це буде другий досвід роботи тренером. У 2022 році під його керівництвом 10 матчів провела бразильська Сеара. Клуб здобув лише 1 перемогу.
Гонсалес у якості гравця виступав за Атлетіко з 2016 до 2021 року. Також грав за Хуракан, Рівер Плейт, Порту та Марсель. Лучо відзначився за збірну Аргентини 6 голами за 45 поєдинків.
Станом на зараз Атлетіко Паранаенсе посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, випереджаючи зону вильоту на 3 очки. У 2005 та 2022 році "червоно-чорні" виходили до фіналу Копа Лібертадорес.