Колишня зірка збірної Аргентини очолив дворазового фіналіста Копа Лібертадорес

Ексхавбек збірної Аргентини Лучо Гонсалес очолив бразильський Атлетіко Паранаенсе.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі угоди між сторонами не вказані. Для 43-річного Гонсалеса - це буде другий досвід роботи тренером. У 2022 році під його керівництвом 10 матчів провела бразильська Сеара. Клуб здобув лише 1 перемогу.

Гонсалес у якості гравця виступав за Атлетіко з 2016 до 2021 року. Також грав за Хуракан, Рівер Плейт, Порту та Марсель. Лучо відзначився за збірну Аргентини 6 голами за 45 поєдинків.

Станом на зараз Атлетіко Паранаенсе посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, випереджаючи зону вильоту на 3 очки. У 2005 та 2022 році "червоно-чорні" виходили до фіналу Копа Лібертадорес.