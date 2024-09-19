Кривцов вийшов у стартовому складі проти Атланти у матчі МЛС
Сергій Кривцов
Transfermarkt
Український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі на матч 29 туру МЛС проти Атланти.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кривцов перейшов у Маямі у 2023 році як вільний агент. За цей час захисник зіграв 59 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.
Зазначимо, що матч завершився бойовою нічиєю (2:2). 33-річний гравець провів на полі 80 хвилин, результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, вчора український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Також гру з перших хвилин розпочав хавбек Слована Братислава Данило Ігнатенко. Словацький клуб зіграв проти Селтіка.