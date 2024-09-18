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Двоє українських гравців потрапили до стартового складу своїх клубів у ЛЧ

Руслан Травкін — 18 вересня, 20:52
Двоє українських гравців потрапили до стартового складу своїх клубів у ЛЧ
Віктор Циганков
Getty images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Для іспанського клубу це буде дебютна гра в історії команди у Лізі чемпіонів.

Циганков перейшов до Жирони у січні 2023 року. За цей час він зіграв 58 матчів за "червоно-білих". На його рахунку 12 голів та 14 результативних передач.

Також гру з перших розпочне хавбек Слована Братислава Данило Ігнатенко. Словацький клуб у місті Глазго зіграє проти Селтіка.

Ігнатенко перейшов до Слована декілька тижнів тому. Українець приєднався до клубу вільним агентом, оскільки Бордо, за який він грав останні 2,5 роки, втратив професійний статус.

Жирона ПСЖ Селтік Слован Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

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