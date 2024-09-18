Двоє українських гравців потрапили до стартового складу своїх клубів у ЛЧ

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Для іспанського клубу це буде дебютна гра в історії команди у Лізі чемпіонів.

Циганков перейшов до Жирони у січні 2023 року. За цей час він зіграв 58 матчів за "червоно-білих". На його рахунку 12 голів та 14 результативних передач.

Також гру з перших розпочне хавбек Слована Братислава Данило Ігнатенко. Словацький клуб у місті Глазго зіграє проти Селтіка.

Ігнатенко перейшов до Слована декілька тижнів тому. Українець приєднався до клубу вільним агентом, оскільки Бордо, за який він грав останні 2,5 роки, втратив професійний статус.