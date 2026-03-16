Не вийшов на пік форми: тренер здивований вибором Реброва на матчі плейоф ЧС-2026

Український тренер Олег Федорчук оцінив список викликаних гравців збірної України на матч плейоф ЧС-2026 проти Швеції.

Його слова передає META.

Федорчук здивований рішенням наставника "синьо-жовтих" відправити півзахисника Володимира Бражка у резервний список команди.

"Я розумію, що наставник збірної має більше інформації щодо того чи іншого гравця, але мені цікаво, чому Володимир Бражко, який є основним у Динамо, перебуває в резервному списку, а Микола Шапаренко, при всій повазі до нього, після травми так і не вийшов на пік своєї готовності, в основному складі?" – розповів Федорчук.

У поточному сезоні в активі Бражка 27 матчів за Динамо у всіх турнірах, в яких він забив три голи. У Шапаренка 25 поєдинків й два забиті м'ячі.

Через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар).

Нагадаємо, що у півфіналі плейоф відбору до Мундіалю-2026 Україна зіграє проти Швеції. Цей поєдинок відбудеться 26 березня. У разі успіху "синьо-жовтих" очікує фінал з переможцем пари Польща – Албанія.