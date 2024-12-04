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Ярмолюк – у старті Брентфорда на гру проти Астон Вілли

Микола Дендак — 4 грудня 2024, 21:15
Ярмолюк – у старті Брентфорда на гру проти Астон Вілли
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад на матч проти Астон Вілли в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

У поточному сезоні Ярмолюк відіграв 11 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався. Брентфорд наразі має в активі 20 очок та посідає 8 місце в турнірній таблиці чемпіонату, Астон Вілла йде 12-ою з 19 балами.

Нагадаємо, що 14 тур АПЛ стартував учора. Лестер провів першу гру з новим тренером: Руд ван Ністелрой вивів команду на поєдинок з Вест Гемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Брентфорд Єгор Ярмолюк

Брентфорд

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