Польський клуб припинив співпрацю з двома українськими півзахисниками

Брук-Бет Термаліка оголосив про відхід двох українських футболістів, які отримали статус вільних агентів.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

Так, контракти з командою завершилися у півзахисників Тараса Завійського та Андрія Домбровського.

30-річний Завійський є вихованцем львівських Карпат, перейшов до Термаліки у 2022 році. За цей час встиг зіграти 83 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

29-річний Домбровський став гравцем Термаліки також у 2022-му, куди перейшов з Десни. Зіграв за клуб 86 матчів, записавши в актив 2 голи та 5 результативних передач.

За підсумками сезону 2024/25 Термаліка посіла друге місце у другому за силою дивізіоні та здобула підвищення у класі.

Раніше повідомлялося, що 29-річний захисник Валерій Лучкевич, який напередодні покинув Динамо, веде переговори з деякими клубами.