Український євровікенд: Довбик проти Ювентуса, протистояння Миколенка та Зінченка

Навіть такий дипломат, як Карло Анчелотті, повідомив про сумніви в участі Луніна в найближчій грі Реала. Отже, травма справді не дозволяє йому грати. Проте дуже багато українських футболістів мають хороші шанси зіграти в топлігах і проти топсуперників на найближчих вихідних.

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"Чемпіон" розповідає про прийдешні поєдинки за участю українських футболістів та їхні шанси на гру. Крім того, читачі дізнаються, де і коли можна подивитися ці матчі.

Евертон – Арсенал

📅5 квітня, 14:30 | 📺Setanta Sports

А починається футбольний вікенд із потенційної української дуелі. Олександр Зінченко, на жаль, у трьох останніх турах АПЛ навіть на заміни не виходив, але зараз, коли графік стає все складнішим і щільнішим, можна припустити, що Артета вдасться до ротації, випустить твердого запасного. На жаль, статус Олександра в Арсеналі наразі саме такий.

У Миколенка ж повна протилежність. 34 матчі АПЛ у позаминулому сезоні, 28 у минулому, 28 із 30 можливих у цьому – Віталія навіть змінюють рідко. Щоправда, саме після дербі з Ліверпулем якийсь ризик відсутності все-таки є: билися там дві команди, наче грали останній матч у житті... Але Арсенал теж вимагає повної самовіддачі, тож чекаємо українця на фланзі оборони "ірисок" і цього разу.

Жирона – Алавес

📅5 квітня, 16:00 | 📺 Megogo

Уже настав час такі матчі записувати в добірку битви за виживання. Жирона підходить до фінішу сезону в огидних формі та настрої: не перемагає вона вже сім матчів. Так, багато катає нічиїх, але відрив від зони вильоту вже розтанув до семи очок – і саме на стільки від каталонців відстає Алавес.

Проблема Жирони – в тому, що вона погано грає в обороні. Так, вона фантастично компенсувала всі подібні недоліки в минулому сезоні, непогано – на початку цього сезону, але зараз Газзанізі забивають усі і багато.

Чекаємо, звісно, Циганкова на фланзі каталонської команди, але також чекаємо на час, коли українців у складі Жирони знову стане двоє. Не забуваємо, що клуб нещодавно підписав українського воротаря: Владислав Крапівцова, можна сказати, з руїн Дніпра-1 переїхав до Іспанії.

Щоправда, реальних причин чекати Крапівцова в рамці воріт Жирони немає: навіть на лавці, "під" Газзанігою, поки що сидить досвідчений 37-річний воротар Хуан Карлос.

Вест Гем – Борнмут

📅 5 квітня, 17:00 | 📺Setanta Sports

Ілля Забарний погано зіграв проти Іпсвіча, ставши одним із винуватців сенсаційної поразки. Удвічі прикро, що трьох очок команда не дорахувалася в найвідповідальніший момент – коли розподіляються володарі місць у Лізі чемпіонів, Європи та конференцій.

При цьому лідером "вишеньок" він, звісно, залишається – і в його участі в найближчій грі немає сумнівів. Тепер треба добирати очки там, де складніше. Вест Гем, зрештою, під керівництвом Грема Поттера дуже сірий і нерезультативний, тому й перебуває на 16 місці. Підопічним Андоні Іраоли (тренер Борнмута – прим.), якщо вони хочуть дебютувати в єврокубках, потрібно грати на перемогу, а Забарному – уникати помилок.

Брентфорд – Челсі

📅 6 квітня, 16:00 | 📺Setanta Sports

Ах, але ж ще одна українська дуель могла бути – але, на жаль, матч пройде без Мудрика. А ось Єгор Ярмолюк може отримати більше часу, ніж здавалося три дні тому.

Але на виїзді в Ньюкаслі Томас Франк вважав за краще бачити українця в стартовому складі – причому віддав перевагу йому, ніж земляку Дамсгору. Зараз, проти нового топсуперника, і подивимося, що це було: просто один матч відпочинку для Дамсгора – або ж підвищення Ярмолюка в статусі до основного.

Емполі – Кальярі

📅 6 квітня, 16:00 | 📺 MEGOGO

Найважливіша для Емполі битва – до якої команда Коваленка, чесно кажучи, підходить не дуже готовою. Півфінал Кубка був історичною вершиною, так далеко раніше клуб не забирався ніколи – але в цьому півфіналі суперник, за відчуттями, міг закинути м'ячів 10, якби сильно захотів.

І суперником був не Інтер і не Наполі, а Болонья, за всієї до неї поваги. Кальярі, звісно, теж не топсуперник (він тільки в минулому турі перервав п'ятиматчеву серію без перемог), але з такою обороною його може обіграти хто завгодно.

І, звісно, Коваленку місце в основі ніхто не гарантує – саме в Серії А він грає мало.

Фенербахче – Трабзонспор

📅 6 квітня | 19:00

Наші козаки (у Туреччині це слово не під забороною, я сподіваюся?) приїжджають у гості до Жозе Моурінью! Батагов поки травмований, а ось Зубков із Сіканом намагаються скласти зв'язку в атаці. Саме "намагаються", тому що регулярно грає тільки Зубков. Сікан же втратив місце в стартовому складі – вийшов з перших хвилин у матчі Кубка, де Зубков відзначився переможним голом, але, знову ж таки, тільки після відходу Сікана з поля.

Фенербахче, тим часом вилетів із Кубка, драматично програв Рейнджерс у Лізі Європи, але в чемпіонаті у Моурінью 9 перемог і дві нічиї в останніх 11 матчах. Причому одна нічия з тих двох була з Галатасараєм, до якого Фенер наблизився вже зовсім близько. Ну, подивимося, що колишні форварди Шахтаря покажуть проти такого суперника.

ПАОК – Олімпіакос

📅6 квітня | 19:30

Якщо Яремчук оформив по дублю у ворота Панатінаїкоса в головному дербі Греції і Буде-Глімту в плейоф Ліги Європи, то з ПАОКом має бути мінімум хет-трик. Проблема в тому, що у Романа феєрія на дистанції якраз і не виходить: так, чотири голи в останніх двох матчах, але при цьому лише вісім у 27 іграх за Олімпіакос у цьому сезоні. Подивимося, чи вдасться закінчити його на мажорній ноті.

Рома – Ювентус

📅 6 квітня, 21:45 | 📺 MEGOGO

І закінчиться вікенд повноцінним блокбастером. Артем Довбик у чудовій формі, він абсолютно заслужено претендує на призи найкращому гравцеві місяця (навіть усієї ліги) – і команда йому відповідає, вигравши сім останніх матчів чемпіонату поспіль. Вибачте за тавтологію, але це найкраща серія у всій Серії А.

І в такій ситуації до Роми в гості приїжджає Ювентус. Він, звісно, далеко не такий страшний, як у найкращі роки (тільки за останній місяць у його "послужному списку" 0:4 від Аталанти, 0:3 від Фіорентини і зміна тренера), але, звісно, топклубом він від цього бути не перестав.

Довбику потрібно якось впоратися з опікою Келлі, Гатті, Калюлю – так, це далеко не К'єлліні, Бонуччі та Барцальї, але це все одно дуже складний суперник і дуже велика вивіска.