Шедевр з українських глибинок: аматори повторили легендарний гол Станковича у ворота Шальке

Хто сказав, що шедеври бувають лише в Лізі чемпіонів? На одному з аматорських матчів в Україні стався справжній футбольний шедевр, який уже підкорює соцмережі

Один із гравців виконав удар, що нагадав культовий гол Деяна Станковича у матчі Інтера проти Шальке в 2011 році.

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Так само, як і легендарний сербський хавбек, українець завдав потужного удару з льоту з власної половини поля, скориставшись невдалим виносом воротаря.

М’яч із точністю ракети влетів у ворота, залишивши голкіпера без жодного шансу. Уболівальники, що стали свідками цього моменту, не стримували емоцій.

Проте найбільшою зіркою став автор відео, який своїми закадровими коментарями зробив цей ролик ще більш епічним.

Раніше повідомлялося, що юний форвард Динамо відсвяткував забитий гол невдалою спробою виконати сальто.