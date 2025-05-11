Не повторюйте цього вдома: юний форвард Динамо відсвяткував гол сальто, впавши на голову

У матчі чемпіонату ДЮФЛУ серед юнаків до 17 років між житомирським Поліссям та київським Динамо трапився момент, який одночасно викликав і сміх, і занепокоєння.

На 66-й хвилині поєдинку динамівець Всеволод Чалий забив четвертий гол у ворота господарів. і настільки зрадів, що вирішив відсвяткувати це видовищним сальто. Однак святкування пішло не за планом, і хлопець невдало приземлився – прямісінько на голову!

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Епізод одразу потрапив у об'єктиви камер і блискавично розлетівся по соцмережах.

На щастя, інцидент завершився без серйозних наслідків: Чалий зміг самостійно піднятися, посміхнувся та пішов святкувати разом із партнерами. Сам матч завершився впевненою перемогою київського клубу із рахунком 4:1.

Нагадаємо, у межах УПЛ Київське Динамо зіграло внічию з житомирським Поліссям (0:0) у 28 турі Української Прем'єр-ліги.

На даний момент столичний гранд випереджає найближчого переслідувача, Олександрію, на 5 балів за 2 тури до кінця чемпіонату. "Біло-синім" буде достатньо ще одного очка, аби стати чемпіоном.

Динамо може здобути медалі вже у матчі 29 туру проти Чорноморця, який відбудеться 18 травня. А в останньому турі клуб прийматиме Колос (24 травня).