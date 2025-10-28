Українська правда
Одразу зрозумів, скільки доведеться працювати, – Попов порівняв академії Динамо, Гурника та Емполі

Олексій Погорелов — 28 жовтня 2025, 12:48
Юний форвард Емполі Богдан Попов згадав періоди свлєї кар'єри, коли він перебував у футбольних академіях трьох клубів: Динамо, Гурника та Емполі.

Своїми думками 18-річний українець поділився в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

Говорячи про свої перші кроки у футболі, Богдан зауважив, що все розпочалося у його рідному Ніжині, звідки його й забрали в Динамо.

"Перш за все я хотів би виділити початок свого футбольного шляху. Це ДЮСШ в Ніжині, де я народився. Саме тут все починалось. У Динамо я був 4 роки, з яких приблизно півтора пропустив через травму.

Зрозуміло, що інший рівень і умови ніж у Ніжині. Про Динамо залишились приємні спогади, але вперше відчув руку тренера та смак футболу саме в Польщі. Ми й досі підтримуємо контакт.

В Італії я наче почав все спочатку. Це стосується всього. I умов, і тренувального процесу, і рівня, конкуренції, навантажень. З перших днів зрозумів скільки мені не вистачає і скільки треба працювати", – сказав Попов.

На старті поточного сезону Богдан Попов став юною зіркою Емполі, забивши чотири голи у перших трьох матчах італійської Серії Б. Українець розповів про важливість розмовляти мовою країни, у якій він виступає.

"Я вважаю що футболіст має розмовляти мовою країни, де грає. Перш за все для розуміння у тренувальному процесі, а також для адаптації

З англійською в мене було все в порядку ще в Україні, в школі вчився добре. В Польщі через спілкування вивчив польську. Маю практику навіть в Італії, бо в команді є поляки і ми спілкуємось польською. Кажуть що в мене навіть не відчувається акцент.

В Італії заговорив італійською, не маю жодних проблем у спілкуванні. Тож маю англійську, польську, італійську і звісно українську".

Нагадаємо, що Богдан Попов не збирається змінювати громадянство, щоб виступати за збірну Італії.

Раніше стало відомо, що український форвард підписав новий багаторічний конатракт зі своїм клубом.

