Попов отримав вилучення у матчі Серії B

Український форвард Емполі Богдан Попов не дограв матч 12-го туру Серії B проти Катандзаро. 18-річний нападник вийшов у стартовому складі, але був вилучений наприкінці першого тайму.

Попов отримав перше попередження на 27-й хвилині, а вже на 44-й головний арбітр показав йому другу жовту картку, після чого Богдан залишив поле.

Незважаючи на вилучення, українець залишається одним із найяскравіших молодих гравців у складі Емполі – у поточному сезоні він уже забив 5 голів у 12 матчах.

Богдан Попов є вихованцем київського Динамо, за молодіжні команди якого виступав до переходу в Італію.

Раніше Попов відзначився голом у матчі проти Сампдорії у Серії В.