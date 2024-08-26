Чеберко допоміг Коламбусу виграти Кубок ліг

Український захисник Євген Чеберко став володарем Кубку ліг у складі Коламбус Крю.

У фіналі турніру команда українця перемогла Лос-Анджелес. Чеберко з’явився на полі за рахунку 1:1 на 75-й хвилині зустрічі. Після появи ексзахисника Зорі Коламбус вирвав перемогу в компенсований час. Героєм поєдинку став Кучо Ернандес, який записав на свій рахунок 2 голи та асист. Зазначимо, що у складі Лос-Анджелеса забив Олів’є Жиру.

Кубок ліг — Північна Америка

Фінал, 26 серпня

Коламбус Крю — Лос-Анджелес 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Кучо 45, 1:1 — Жиру 57, 2:1 — Кучо 90+2, Рассел-Роу 90+4

Зазначимо, що Коламбус Крю — чинний чемпіон МЛС. Чеберко виступає за цю команду з червня 2023-го.

Минулого року Кубок ліг виграв Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Серджі Бускетсом, Жорді Альбою та Сергієм Кривцовим. У фінальному поєдинку українець провів на полі весь матч і реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті.

Зазначимо, що в Кубку ліг беруть участь не лише команди з США, а й із Мексики. За підсумками турніру фіналісти та переможець матчу за 3 місце здобувають путівки в Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.