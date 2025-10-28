Українська правда
Гол Попова допоміг Емполі зіграти внічию із Сампдорією в Серії B

Станіслав Лисак — 28 жовтня 2025, 23:29
Богдан Попов
Емполі та Сампдорія не визначили сильнішого в матчі 10 туру другого за силою чемпіонату Італії, Серії B.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. У складі Емполі голом відзначився український футболіст Богдан Попов. Українець вийшов на заміну на 73 хвилині, а вже на 77-й вивів свою команду вперед.

Попри гол Попова Емполі згодом пропустив, що й визначило підсумковий результат на табло. Зауважимо, що "сині" грали в меншості з 65 хвилини матчу через вилучення Сальваторе Елії.

Після 10 зіграних матчів Емполі розташувався на 12 позиції в турнірній таблиці, маючи 11 очок.

Для Богдана Попова цей гол став 5 у 8 матчах Серії B. Наразі він йде другим у гонці бомбардирів, разом із Габріеле Мончіні та Маттією Бортолуссі. Більше на один забитий м'яч має лише Етторе Гліоцці.

Напередодні Попов розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону про адаптацію в Італії, бажання грати за збірну України та багато іншого.

