Сікан та Зубков потрапили до символічної збірної 33 туру Суперліги

Двоє атакувальних хавбеків Трабзонспора Данило Сікан та Олександр Зубков потрапили до символічної збірної 33 туру турецької Суперліги за версією Sofascore.

Про це повідомляє сайт статистичного порталу.

Гравці отримали за свій виступ 8.6 за 8.5 балів відповідно. Найкращим гравцем туру визнано форварда Бешикташа Чіро Іммобіле – 9.3 бали.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, у матчі з Аланіяспором Сікан записав на свій рахунок два голи та результативну передачу, а Зубков – гол+пас.

Зазначимо, що для Сікана цей дубль та асист стали першими результативними діями за Трабзонспор після переходу з Шахтаря. Водночас для Зубкова це вже 7-й гол у складі турецького клубу, також на рахунку вінгера 2 результативні передачі.

Раніше Українська Прем'єр-ліга оголосила символічну збірну 26 туру.