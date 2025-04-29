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Сікан та Зубков потрапили до символічної збірної 33 туру Суперліги

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 13:20
Сікан та Зубков потрапили до символічної збірної 33 туру Суперліги
x.com/Trabzonspor

Двоє атакувальних хавбеків Трабзонспора Данило Сікан та Олександр Зубков потрапили до символічної збірної 33 туру турецької Суперліги за версією Sofascore.

Про це повідомляє сайт статистичного порталу.

Гравці отримали за свій виступ 8.6 за 8.5 балів відповідно. Найкращим гравцем туру визнано форварда Бешикташа Чіро Іммобіле – 9.3 бали.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, у матчі з Аланіяспором Сікан записав на свій рахунок два голи та результативну передачу, а Зубков – гол+пас.

Зазначимо, що для Сікана цей дубль та асист стали першими результативними діями за Трабзонспор після переходу з Шахтаря. Водночас для Зубкова це вже 7-й гол у складі турецького клубу, також на рахунку вінгера 2 результативні передачі.

Раніше Українська Прем'єр-ліга оголосила символічну збірну 26 туру.

Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Данило Сікан

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