Україна – Угорщина: де та коли дивитися матч Ліги націй

У понеділок, 5 жовтня, відбудеться матч четвертого туру Ліги націй-2026/27 між збірними України та Угорщини з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Зауважимо, що це буде четверте очне протистояння між командами. Перевагу мають угорці – дві перемоги й одна поразка.

Востаннє вони перетинались на полі 25 вересня в першому турі нинішньої Ліги націй. У тій зустрічі "синьо-жовті" здолали суперника з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що після того поєдинку зірку збірної Угорщини Мілоша Керкеза та його батька внесли до бази Миротворця. Їх обох назвали провокаторами, звинувативши у пропаганді та публічній підтримці російської агресії.