Помилка Бражка в огляді матчу молодіжної збірної України зі Словенією

У п'ятницю, 21 березня, молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) зіграла внічию зі Словенією.

Огляд матчу

"Синьо-жовті" пропустили гол вже на 5-й хвилині, коли біля свого штрафного майданчику помилився Володимир Бражко, і словенці відразу ж скористалися з цього.

Втім українці змогли швидко відповісти та провели зразкову атаку. Владислав Велетень на 15-й хвилині замкнув простріл Бориса Крушинського

Товариський матч

21 березня

Україна U-21 – Словенія U-21 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Бегич, 1:1 – 15 Велетень

Україна (U-21): 1 тайм: Нещерет, Кузик, Михавко, Салюк, Крупський, Рубчинський, Царенко, Бражко, Крушинський, Велетень, Краснопір.

Україна (U-21) 2 тайм: Нещерет, Кузик (Вівчаренко, 77), Михавко, Козік, Роман, Варфоломєєв, Яцик, Хлань, Федор, Брагару, В'юнник.

Навчально-тренувальний збір у Туреччині команда Унаї Мельгоси розпочала 17 березня. Після спарингу зі Словенією "синьо-жовті" зіграють із Польщею 25 березня.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).