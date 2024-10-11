Ребров назвав стартовий склад на гру проти Грузії

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом збірної України на гру третього туру Ліги націй УЄФА проти Грузії.

Про це повідомляє УАФ.

Склади команд:

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко – Калюжний, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Гуцуляк, Довбик

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Двалі, Кашія – Кочорашвілі, Кварацхелія, Чекветадзе, Лочошвілі, Гвелесіані, Кітеішвілі – Мікаутадзе

Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.