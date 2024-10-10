Вони створять нам достатній опір: Мамардашвілі – про матч з Україною

Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти України, наголосивши, що зустріч буде важкою.

Його слова наводить Crystal Sport.

"Це буде важкий матч. Українці будуть не в оптимальному складі, але у них є гравці рівня, який створить нам достатній опір. Гра на виїзді ніколи не буває легкою.

"Також ми хочемо вдома перемогти Албанію та зберегти перше місце в групі", – сказав Мамардашвілі.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.