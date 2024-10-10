Вони створять нам достатній опір: Мамардашвілі – про матч з Україною
Гіоргі Мамардашвілі
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Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти України, наголосивши, що зустріч буде важкою.
Його слова наводить Crystal Sport.
"Це буде важкий матч. Українці будуть не в оптимальному складі, але у них є гравці рівня, який створить нам достатній опір. Гра на виїзді ніколи не буває легкою.
"Також ми хочемо вдома перемогти Албанію та зберегти перше місце в групі", – сказав Мамардашвілі.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.