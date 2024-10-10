Грузинський Мама. Україні протистоятиме найкращий воротар Євро-2024: хто він?

Збірна України проведе матч з головною сенсацією стартових турів Ліги націй. У команді Віллі Саньоля давно виділяються два футболісти, однак одного з них незаслужено обділяють додатковою увагою через нібито "недостатню" зірковість та його позицію на полі. Однак від цього роль Гіоргі Мамардашвілі в успіхах збірної Грузії останніх років меншою аж ніяк не є.

Англійському Ліверпулю пощастило купити його за відчутно менші гроші, ніж він оцінюється на ринку. Та яким був шлях Мамардашвілі до визнання на вищому рівні, й чи зможе він досягти вершин найкращих представників свого ремесла в історії Гри?

Терниста дорога столичного хлопця на батьківщині

В усіх біографічних довідниках командою, з якої Гіоргі перебрався із скромного чемпіонату Грузії до провідної першості Старого Світу, значиться Динамо Тбілісі. Та за головний клуб Грузії Мамардашвілі до сьогодні не зіграв жодного матчу.

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Опинившись у складі "синьо-білих", Мамардашвілі програв конкуренцію. Й настільки, що тренери в команді Георгія не бачили взагалі. Він швидко опинився у орендах. Першою командою, яка дала Гіоргі "прихисток", а головне – довгоочікувану ігрову практику, був Руставі. За цей клуб Мамардашвілі зіграв 32 матчі. Далі був тбіліський Локомотив, який фактично й дав Гіоргі квиток у велике футбольне плавання. А також першу можливість спробувати смак єврокубків, яка в кар'єрі Мамардашвілі й буде вирішальною.

Усе свідоме футбольне життя Мамардашвілі пов'язане з головним містом Грузії, проте своє становлення він пов'язує з рідним Кутаїсі, де також отримав і прізвисько, яке "прилипло" до нього на все життя. Гіоргі назвали "Мама", і так до голкіпера звертаються по цей день і в Іспанії, де довжину його прізвища порівнюють із вражаючим зростом (199 сантиметрів). Не варто сумніватися – в клубі, якому належить його контракт сьогодні, "традицію" так само підтримають.

Карколомний стрибок у кар'єрі завдяки перемозі над Динамо

Здійснити якісний перехід на новий рівень Мамардашвілі допомогли… росіяни. Його Локомотив зустрічався із московським "тезкою" найбільш титулованого клубу України у кваліфікації Ліги Європи. І суперника, який переважав грузинський колектив на кожній позиції, сенсаційно переміг. Одним із головних ковалів успіху тбілісців став Гіоргі. Мамардашвілі був не просто зразком надійності – він тягнув майже все. Так, супернику вдалося відзначитися 1 голом, проте Гіоргі відбив не один удар, чи не кожен з яких варто записувати до 100% шансів для взяття воріт.

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На голкіпера, який тут же увійшов у список 50 найперспективніших гравців Європи за версією УЄФА, звернула увагу Валенсія. Іспанський клуб розглядав Мамардашвілі як футболіста другої команди, та доля диктувала інший сценарій. Події розвивалися стрімко. На фоні сформованих майстрів Хауме Доменека та Яспера Сіллессена Гіоргі виглядав достойно. Й добився права поїхати на збори з першою командою. Тим часом до старту Ла Ліги і Доменек, і Сіллессен травмувалися, й Мамардашвілі отримав розкішний шанс заявити про себе.

Його боротьба за статус №1 Валенсії не була безхмарною. Кілька разів Мама сідав на лавку. Проте з весни 2022-го своє місце у стартовому складі вже не віддавав. Коли ж сезон-2023/24 Мамардашвілі провів на преміально високому рівні, стало ясно, що на "Местальї" він не затримається.

Грузинська мрія

Перший матч у складі збірної Грузії Мамардашвілі зіграв у вересні 2021-го, вже після переїзду до Валенсії. Гра з Болгарією вдалою аж ніяк не була. Гіоргі відіграв усі 90 хвилин, проте витягав м'яча із сітки аж 4 рази. Перемога суперника (4:1) у товариській зустрічі лише підкреслила – дебютні ігри у складі нових команд у його життя Мамі не вдаються.

На той момент нинішній тренер збірної Грузії Віллі Саньоль працював з "хрестоносцями" вже 7 місяців, і він у молодого голкіпера повірив не одразу. Наступного матчу в складі головної команди своєї країни Мамардашвілі довелося чекати півроку. Та вже з вересня 2022-го Гіоргі конкуренцію виграв остаточно.

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Щоб стати головним героєм головного успіху в історії скромної європейської збірної. У вихід Грузії на Євро-2024 до останнього вірили далеко не всі. "Хрестоносці" не були фаворитами у стикових матчах із Грецією, проте завдяки залізній дисципліні та надійній грі в захисті довели справу до серії пенальті. У якій головною дійовою особою став саме Мамардашвілі. Гіоргі взяв удар Бакасетаса. І вже тоді вписав своє ім'я в історію Грузії золотими літерами.

Втім, він і не думав зупинятися. На самому турнірі від Грузії в дебютному змаганні серед кращих збірних континенту не очікували анічогісінько, та в нього й іншої зірки кавказців Хвічі Кварацхелії була зовсім інша думка. На Євро-2024 Мамардашвілі провів незабутній період у кар'єрі, та просто-таки вразив у грі з Чехією – 11 сейвів. Загалом на його рахунку 29(!) спасінь у 4 матчах, і заслужене визнання кращим голкіпером турніру.

Перспективи у Ліверпулі

30 мільйонів євро, у які обійшовся Мама Ліверпулю – не та сума, яка вражає, й цифра, яка далеко не є найбільшою навіть серед трансферів воротарів. Однак саме за такі гроші свого часу перейшов із Шальке до Баварії Мануель Ноєр – голкіпер, якого Гіоргі вважає все ще кращим за грою в рамці. Та чи може Мамардашвілі досягнення німця перевершити?

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Для цього спершу треба виграти конкуренцію в Аліссона Бекера. Бразилець не тільки в попередньому сезоні, а й із початку нинішньої кампанії, запам'ятовується не тільки травмами, які все частіше переслідують 32-річного воротаря, а й уже далеко не такою надійною грою. По суті, Аліссон перетворився на футболіста, який може, як витягнути безнадійний матч, так і (умовно) вже в наступній грі зусилля партнерів несподіваною помилкою звести нанівець. Зараз же Бекер вчергове відновлюється після надцятого пошкодження за останні 1,5 року, й складається враження, що його організм вже не той.

Втім, в бразильця перед грузином є щонайменше один козир. Аліссон все ще один з найкращих у своїй професії за грою ногами, а це той навик, який у виконанні Мамардашвілі явно потребує вдосконалення. Гіоргі переїде у Ліверпуль наступного літа, й виглядає так, що за цей час грузин радше додасть. А от можливості Бекера втриматися навіть на нинішньому рівні викликають сумніви. Та поки Мама зіграє проти України в Познані, і якщо у виконанні цього парубка ми не побачимо хоча б один карколомний сейв за 90 хвилин, це буде велика несподіванка.