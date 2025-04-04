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Збірна України зіграє проти Чехії в межах Ліги націй

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 08:18
Збірна України зіграє проти Чехії в межах Ліги націй
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Сьогодні, 4 квітня, жіноча збірна України зіграє проти Чехії в межах 3 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться на "Міському стадіоні" в польському місті Польковіце. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй
3 тур, 4 квітня

19:00 Україна – Чехія

Ці збірні є лідерами групи B4. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Збірна Чехії виступила ще краще: перемога над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1). Тому завдяки різниці голів чешки йдуть вище в таблиці.

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Володимир Пятенко назвав сильні сторони чеської команди.

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