Збірна України зіграє проти Чехії в межах Ліги націй

Сьогодні, 4 квітня, жіноча збірна України зіграє проти Чехії в межах 3 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться на "Міському стадіоні" в польському місті Польковіце. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй

3 тур, 4 квітня

19:00 Україна – Чехія

Ці збірні є лідерами групи B4. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Збірна Чехії виступила ще краще: перемога над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1). Тому завдяки різниці голів чешки йдуть вище в таблиці.

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Володимир Пятенко назвав сильні сторони чеської команди.