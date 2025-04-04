Пятенко розповів про зміни у складі збірної України перед грою з Чехією
Наставник жіночої збірної України Володимир Пятенко розповів про кадрові зміни у складі командинапередодні матчу Ліги націй проти Чехії.
Його слова цитує пресслужба УАФ.
"На жаль, ще перед від'їздом з'ясувалося, що через пошкодження нам не зможе допомогти Таміла Хімич, яку оперативно замінила Яна Малахова зі словенської Мури.
А вже під час етапу підготовки в Польщі розташування збірної через сімейні обставини залишила Любов Шматко. Ми на неї розраховуємо вже в матчі-відповіді 8 квітня", – сказав він.
Головний тренер також поділився думками щодо суперника.
"У чешок дуже активні фланги, тому треба бути насторожі. На вістрі атаки – фізично міцна Андреа Сташкова з турецького Галатасарая, яка не тільки небезпечна в штрафному майданчику, але й уміло взаємодіє з партнерками.
Була можливість добре вивчити сильні сторони суперниць, їхні вразливі місця. Тепер головне, щоб мої підопічні продемонстрували свої найкращі якості. Тим паче, що турнірне становище змушує українок грати на перемогу", – заявив Пятенко.
Нагадаємо, жіноча збірна України проведе два матчі проти збірної Чехії в межах Ліги націй-2025. Номінально домашня гра відбудеться 4 квітня о 19:00 за київським часом, а віїзна – 8 квітня о 18:30.
Наразі ці збірні є лідерами групи – по 6 очок. Чехія лідирує завдяки кращій різниці м'ячів.