Пятенко розповів про зміни у складі збірної України перед грою з Чехією

Наставник жіночої збірної України Володимир Пятенко розповів про кадрові зміни у складі командинапередодні матчу Ліги націй проти Чехії.

Його слова цитує пресслужба УАФ.

"На жаль, ще перед від'їздом з'ясувалося, що через пошкодження нам не зможе допомогти Таміла Хімич, яку оперативно замінила Яна Малахова зі словенської Мури.

А вже під час етапу підготовки в Польщі розташування збірної через сімейні обставини залишила Любов Шматко. Ми на неї розраховуємо вже в матчі-відповіді 8 квітня", – сказав він.