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Гецко розповів, хто зможе замінити Мудрика у збірній України

Микола Дендак — 19 березня 2025, 17:23
Гецко розповів, хто зможе замінити Мудрика у збірній України
Михайло Мудрик
Getty Images

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що замінити Михайла Мудрика у національній команді зможе тільки півзахисник Жирони Віктор Циганков.

Його слова передає NV.

"Тренерський штаб заздалегідь продумав, кого випустити на позицію Мудрика. Зліва гратиме футболіст, який матиме перевагу як у швидкості, так і в ухваленні правильних рішень.

Сьогодні на позиції Мудрика я бачу саме Циганкова. Вважаю, що це повноцінна заміна для Михайла. Віктор зараз перебуває в чудовій формі, і він може якісно зіграти на лівому фланзі, принісши той результат, на який ми так чекаємо", – сказав Гецко.

Як відомо, у грудні минулого року Михайло здав позитивну допінг-пробу. Наразі футболіст відсторонений від футболу, тому не зможе допомогти національній команді.

А збірна України невдовзі гратиме проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй. Перша зустріч відбудеться у четвер, 20 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віктор Циганков збірна Бельгії з футболу Михайло Мудрик

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