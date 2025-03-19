Гецко розповів, хто зможе замінити Мудрика у збірній України

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що замінити Михайла Мудрика у національній команді зможе тільки півзахисник Жирони Віктор Циганков.

Його слова передає NV.

"Тренерський штаб заздалегідь продумав, кого випустити на позицію Мудрика. Зліва гратиме футболіст, який матиме перевагу як у швидкості, так і в ухваленні правильних рішень. Сьогодні на позиції Мудрика я бачу саме Циганкова. Вважаю, що це повноцінна заміна для Михайла. Віктор зараз перебуває в чудовій формі, і він може якісно зіграти на лівому фланзі, принісши той результат, на який ми так чекаємо", – сказав Гецко.

Як відомо, у грудні минулого року Михайло здав позитивну допінг-пробу. Наразі футболіст відсторонений від футболу, тому не зможе допомогти національній команді.

А збірна України невдовзі гратиме проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй. Перша зустріч відбудеться у четвер, 20 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.