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Усе, що потрібно знати про Лігу націй УЄФА

Микола Дендак — 7 вересня, 09:00
УЄФА
Усе, що потрібно знати про Лігу націй УЄФА

Вже сьогодні, 7 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у Ліги націй УЄФА. Суперником у першому турі дивізіону B стане Албанія. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

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Чемпіон розповідає про все, що треба знати про цей турнір, аби бути не пропустити нічого важливого, і розуміти, за що ж бореться збірна України.

Учасники Ліги націй

У змаганнях бере участь 54 країни, які розподілені на 4 дивізіони. А, В та С — по 16 команд, а в D — 6.

  • Дивізіон А: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія.
  • Дивізіон В: Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.
  • Дивізіон С: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Естонія, Латвія.
  • Дивізіон D: Гібралтар, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Розподіл на групи та регламент змагань

У перших трьох дивізіонах всі команди поділені на 4 групи по 4 учасники. Дивізіон D — 2 по 3. Кожна команда двічі зіграє проти кожного із суперників (один матч вдома, інший на виїзді). Поєдинки відбудуться в найближчі три "вікна" для збірних (вересень, жовтень і листопад 2024 року).

Переможці груп Ліг В і С, підіймаються у класі та в наступному розіграші зіграють в Лізі А і В відповідно, де замінять команди, що посіли останні місця у квартетах. Також право на підвищення отримають збірні, що посіли 2 сходинки. Вони проведуть двоматчеве протистояння з 3-ми місцями з вищих дивізіонів.

Також два найгірших володарі четвертих місць у Лізі С (з чотирьох) вилетять у Лігу D. А обидва переможці груп Ліги D вирушать до Ліги С на наступний турнір.

За що змагаються збірні

За кубок змагаються лише представники дивізіону А. Перші два місця з груп у Лізі А вирушать до плейоф турніру. У березні 2025 року пройдуть стикові матчі. Потім півфінали, матч за третє місце і фінал, які відбудуться в одній країні (якій саме, стане відомо в грудні 2024 року).

Що ж до інших дивізіонів, та збірної України, зокрема, то там команди змагаються за підвищення у класі та додаткову можливість кваліфікуватися на континентальну або світову першість.

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Тобто, якщо Україна не зможе подолати пряму кваліфікацію до ЧС-2026, то перемога у своїй групі в Лізи націй може подарувати підопічним Сергія Реброва ще один шанс вийти на чемпіонат світу. Зазначимо, що наша збірна пройшла на Євро-2024 саме завдяки ЛН.

Як це працює? У класичному відборі на ЧС збірні розподілять по 12 групах. Прямі путівки на чемпіонат світу отримають лише переможці груп. А 12 команд, що посіли другі місця в групах потраплять у плейоф за 4 додаткові слоти. Туди ж потраплять і 4 найкращі команди за рейтингом Ліги націй. Далі ці 16 збірних розподілять на 4 сітки, за підсумками яких і визначаться щасливчики, що поїдуть на ЧС.

Суперники України і розклад матчів

Суперниками України стануть збірні Албанії, Чехії та Грузії.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

  • 7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;
  • 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна;
  • 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;
  • 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;
  • 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна;
  • 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Історія Ліги націй УЄФА

Це доволі молодий турнір. Він був створений, щоб замінити "безсенсові" товариські матчі, які збірні грали у вікна між ЧС та ЧЄ та відборами на ці турніри. Загалом було проведено вже 3 розіграші Ліги націй. У сезоні-2018/19 перемогла Португалія, розіграш-2020/21 років виявився тріумфальним для Франції, а у 2022/23 перемогу здобула Іспанія.

Що ж до України, то у першому розіграші наша команда була в дивізіоні В, проте впевнено виграла групу з Чехією та Словаччиною і підвищилася у класі. Наступний сезон Україна провела в Лізі А, проте одразу ж вилетіла. Варто зазначити, що це сталося через технічну поразку від Швейцарії. Тоді ціла низка футболістів збірної України захворіли на COVID-19. Підопічних Андрія Шевченка відправили на карантин. пізніше команда заявила, що готова зіграти, проте матч не відбувся.

В сезоні-2022/23 Україна посіла 2 місце у групі з Шотландією, Ірландією та Вірменією і залишилася в дивізіоні В ще на один розіграш. А на першій сходинці опинилися шотландці, обігнавши українців на 2 бали.

Де дивитися матчі Ліги націй

Поєдинки Ліги націй покаже медіасервіс MEGOGO. Всі ігри можна буде подивитися на медіасервісі за підписками "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Крім того, трансляції матчів збірної України додатково транслюватиме Суспільне Мовлення на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ та ін.)

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