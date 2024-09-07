Усе, що потрібно знати про Лігу націй УЄФА

Вже сьогодні, 7 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у Ліги націй УЄФА. Суперником у першому турі дивізіону B стане Албанія. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Чемпіон розповідає про все, що треба знати про цей турнір, аби бути не пропустити нічого важливого, і розуміти, за що ж бореться збірна України.

Учасники Ліги націй

У змаганнях бере участь 54 країни, які розподілені на 4 дивізіони. А, В та С — по 16 команд, а в D — 6.

Дивізіон А: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія.

Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія. Дивізіон В: Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан. Дивізіон С: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Естонія, Латвія.

Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Естонія, Латвія. Дивізіон D: Гібралтар, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Розподіл на групи та регламент змагань

У перших трьох дивізіонах всі команди поділені на 4 групи по 4 учасники. Дивізіон D — 2 по 3. Кожна команда двічі зіграє проти кожного із суперників (один матч вдома, інший на виїзді). Поєдинки відбудуться в найближчі три "вікна" для збірних (вересень, жовтень і листопад 2024 року).

Переможці груп Ліг В і С, підіймаються у класі та в наступному розіграші зіграють в Лізі А і В відповідно, де замінять команди, що посіли останні місця у квартетах. Також право на підвищення отримають збірні, що посіли 2 сходинки. Вони проведуть двоматчеве протистояння з 3-ми місцями з вищих дивізіонів.

Також два найгірших володарі четвертих місць у Лізі С (з чотирьох) вилетять у Лігу D. А обидва переможці груп Ліги D вирушать до Ліги С на наступний турнір.

За що змагаються збірні

За кубок змагаються лише представники дивізіону А. Перші два місця з груп у Лізі А вирушать до плейоф турніру. У березні 2025 року пройдуть стикові матчі. Потім півфінали, матч за третє місце і фінал, які відбудуться в одній країні (якій саме, стане відомо в грудні 2024 року).

Що ж до інших дивізіонів, та збірної України, зокрема, то там команди змагаються за підвищення у класі та додаткову можливість кваліфікуватися на континентальну або світову першість.

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Тобто, якщо Україна не зможе подолати пряму кваліфікацію до ЧС-2026, то перемога у своїй групі в Лізи націй може подарувати підопічним Сергія Реброва ще один шанс вийти на чемпіонат світу. Зазначимо, що наша збірна пройшла на Євро-2024 саме завдяки ЛН.

Як це працює? У класичному відборі на ЧС збірні розподілять по 12 групах. Прямі путівки на чемпіонат світу отримають лише переможці груп. А 12 команд, що посіли другі місця в групах потраплять у плейоф за 4 додаткові слоти. Туди ж потраплять і 4 найкращі команди за рейтингом Ліги націй. Далі ці 16 збірних розподілять на 4 сітки, за підсумками яких і визначаться щасливчики, що поїдуть на ЧС.

Суперники України і розклад матчів

Суперниками України стануть збірні Албанії, Чехії та Грузії.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;

— Албанія; 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна ;

; 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;

— Грузія; 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;

— Чехія; 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна ;

; 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Історія Ліги націй УЄФА

Це доволі молодий турнір. Він був створений, щоб замінити "безсенсові" товариські матчі, які збірні грали у вікна між ЧС та ЧЄ та відборами на ці турніри. Загалом було проведено вже 3 розіграші Ліги націй. У сезоні-2018/19 перемогла Португалія, розіграш-2020/21 років виявився тріумфальним для Франції, а у 2022/23 перемогу здобула Іспанія.

Що ж до України, то у першому розіграші наша команда була в дивізіоні В, проте впевнено виграла групу з Чехією та Словаччиною і підвищилася у класі. Наступний сезон Україна провела в Лізі А, проте одразу ж вилетіла. Варто зазначити, що це сталося через технічну поразку від Швейцарії. Тоді ціла низка футболістів збірної України захворіли на COVID-19. Підопічних Андрія Шевченка відправили на карантин. пізніше команда заявила, що готова зіграти, проте матч не відбувся.

В сезоні-2022/23 Україна посіла 2 місце у групі з Шотландією, Ірландією та Вірменією і залишилася в дивізіоні В ще на один розіграш. А на першій сходинці опинилися шотландці, обігнавши українців на 2 бали.

Де дивитися матчі Ліги націй

Поєдинки Ліги націй покаже медіасервіс MEGOGO. Всі ігри можна буде подивитися на медіасервісі за підписками "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Крім того, трансляції матчів збірної України додатково транслюватиме Суспільне Мовлення на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ та ін.)