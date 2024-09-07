Усе, що потрібно знати про Лігу націй УЄФА
Вже сьогодні, 7 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у Ліги націй УЄФА. Суперником у першому турі дивізіону B стане Албанія. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.
Чемпіон розповідає про все, що треба знати про цей турнір, аби бути не пропустити нічого важливого, і розуміти, за що ж бореться збірна України.
Учасники Ліги націй
У змаганнях бере участь 54 країни, які розподілені на 4 дивізіони. А, В та С — по 16 команд, а в D — 6.
- Дивізіон А: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія.
- Дивізіон В: Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.
- Дивізіон С: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Естонія, Латвія.
- Дивізіон D: Гібралтар, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Розподіл на групи та регламент змагань
У перших трьох дивізіонах всі команди поділені на 4 групи по 4 учасники. Дивізіон D — 2 по 3. Кожна команда двічі зіграє проти кожного із суперників (один матч вдома, інший на виїзді). Поєдинки відбудуться в найближчі три "вікна" для збірних (вересень, жовтень і листопад 2024 року).
Переможці груп Ліг В і С, підіймаються у класі та в наступному розіграші зіграють в Лізі А і В відповідно, де замінять команди, що посіли останні місця у квартетах. Також право на підвищення отримають збірні, що посіли 2 сходинки. Вони проведуть двоматчеве протистояння з 3-ми місцями з вищих дивізіонів.
Також два найгірших володарі четвертих місць у Лізі С (з чотирьох) вилетять у Лігу D. А обидва переможці груп Ліги D вирушать до Ліги С на наступний турнір.
За що змагаються збірні
За кубок змагаються лише представники дивізіону А. Перші два місця з груп у Лізі А вирушать до плейоф турніру. У березні 2025 року пройдуть стикові матчі. Потім півфінали, матч за третє місце і фінал, які відбудуться в одній країні (якій саме, стане відомо в грудні 2024 року).
Що ж до інших дивізіонів, та збірної України, зокрема, то там команди змагаються за підвищення у класі та додаткову можливість кваліфікуватися на континентальну або світову першість.
Тобто, якщо Україна не зможе подолати пряму кваліфікацію до ЧС-2026, то перемога у своїй групі в Лізи націй може подарувати підопічним Сергія Реброва ще один шанс вийти на чемпіонат світу. Зазначимо, що наша збірна пройшла на Євро-2024 саме завдяки ЛН.
Як це працює? У класичному відборі на ЧС збірні розподілять по 12 групах. Прямі путівки на чемпіонат світу отримають лише переможці груп. А 12 команд, що посіли другі місця в групах потраплять у плейоф за 4 додаткові слоти. Туди ж потраплять і 4 найкращі команди за рейтингом Ліги націй. Далі ці 16 збірних розподілять на 4 сітки, за підсумками яких і визначаться щасливчики, що поїдуть на ЧС.
Суперники України і розклад матчів
Суперниками України стануть збірні Албанії, Чехії та Грузії.
Розклад матчів збірної України в Лізі націй
- 7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;
- 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна;
- 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;
- 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;
- 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна;
- 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.
Історія Ліги націй УЄФА
Це доволі молодий турнір. Він був створений, щоб замінити "безсенсові" товариські матчі, які збірні грали у вікна між ЧС та ЧЄ та відборами на ці турніри. Загалом було проведено вже 3 розіграші Ліги націй. У сезоні-2018/19 перемогла Португалія, розіграш-2020/21 років виявився тріумфальним для Франції, а у 2022/23 перемогу здобула Іспанія.
Що ж до України, то у першому розіграші наша команда була в дивізіоні В, проте впевнено виграла групу з Чехією та Словаччиною і підвищилася у класі. Наступний сезон Україна провела в Лізі А, проте одразу ж вилетіла. Варто зазначити, що це сталося через технічну поразку від Швейцарії. Тоді ціла низка футболістів збірної України захворіли на COVID-19. Підопічних Андрія Шевченка відправили на карантин. пізніше команда заявила, що готова зіграти, проте матч не відбувся.
В сезоні-2022/23 Україна посіла 2 місце у групі з Шотландією, Ірландією та Вірменією і залишилася в дивізіоні В ще на один розіграш. А на першій сходинці опинилися шотландці, обігнавши українців на 2 бали.
Де дивитися матчі Ліги націй
Поєдинки Ліги націй покаже медіасервіс MEGOGO. Всі ігри можна буде подивитися на медіасервісі за підписками "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Крім того, трансляції матчів збірної України додатково транслюватиме Суспільне Мовлення на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ та ін.)