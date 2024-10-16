УАФ провела зустріч на тему боротьби з договірними матчами

У Києві в Домі футболу відбулася зустріч за участі представників Української асоціації футболу, Національного олімпійського комітету Міністерства молоді та спорту та футбольних клубів.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Темою заходу стала боротьба з маніпулюванням у спорті та протидія договірним матчам. Свої заяви зробили, зокрема, представники Ворскли, Олександрії, ЛНЗ. Також виступив голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрій Давиденко.

"Сьогодні я презентую наш комітет УАФ. Я працював 20 років у Національній поліції України й останні вісім років сконцентрований на боротьбі з договірними матчами в нашій державі. У 2018 році в нас був великий резонанс саме по цій справі.

Ми виявили клуби, у яких були проблеми з такими питаннями. На той час це було більше половини команд Прем'єр-ліги.

В результаті була проведена найбільша операція в історії України, було більше 300 фігурантів кримінальної справи. Багато з них були затримані й понесли покарання. Також були затримані декілька арбітрів, які надалі рішенням КДК були відсторонені від футболу.

Нещодавно Департаментом кіберполіції було проведено 45 обшуків у 5 регіонах України й виявлено багато випадків організації договірних матчів у кіберспорті, настільному тенісі, баскетболі, волейболі. У футболі також. Через певний час надамо вам всю інформацію. Ми працюємо командою в УАФ з 1 квітня цього року і вже виробили плани та стратегію, які ми будемо реалізовувати", – сказав Давиденко.