УАФ призначила нового першого віцепрезидента та тимчасово замінила голову КДК

Українська асоціація футболу оголосила про кадрові зміни, в результаті яких першим віцепрезидентом асоціації був призначений Артем Стоянов.

Про це повідомляє сайт УАФ.

На цій посаді Стоянов замінить Павла Бойчука, який раніше цього місяца подав у відставку, написавши заяву за власним бажанням.

Артем Стоянов – юрист з багаторічним досвідом, ексзаступник голови КДК УАФ, член виконавчого комітету.

Також був призупинений статус членів Виконкому Олександра Зінченка та Андрія Полтавця. До складу Виконкому був введений Тарас Степаненко.

Наостанок була призупинена дільність голови КДК УАФ Віталія Наума. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Оксана Залізко, колишня заступниця, а пізніше – в.о. голови КДК УАФ.

Нагадаємо, що під час Конгресу УАФ були оприлюднені результати аудиту двох компаній, які досліджували діяльність асоціації у період з 2015 по 2023 роки.

Раніше стало відомо, що президент УАФ Андрій Шевченко повністю довіряє головному тренеру збірної України Сергію Реброву.