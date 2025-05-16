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УАФ організує зустріч збірної України з уболівальниками: коли і де відбудеться захід

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 19:42
УАФ організує зустріч збірної України з уболівальниками: коли і де відбудеться захід
УАФ

20 травня в Києві відбудеться зустріч уболівальників із гравцями національної збірної України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Захід, на який футболісти команди Сергія Реброва запрошують усіх охочих, пройде у ТРЦ GULLIVER (пл. Спортивна, 1-А). Початок – о 18:00.

У межах зустрічі вболівальники зможуть поспілкуватися з гравцями, виграти цінні призи та сфотографуватися зі своїми кумирами.

Як відомо, збірній України з футболу в 2025 році залишилося провести ще вісім матчів.

У березні підопічні Сергія Реброва провели дві зустрічі проти збірної Бельгії у плейоф Ліги націй.

У першому поєдинку збірна України здобула сенсаційну перемогу з рахунком 3:1, однак у матчі-відповіді "червоні дияволи" взяли реванш та з розгромом перемогли в протистоянні.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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