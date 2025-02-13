Визначився склад жіночої збірної України на матчі Ліги націй

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко визначився зі складом, який готуватиметься до поєдинків Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що до матчів проти Албанії (21 лютого) та Хорватії (25 лютого) будуть готуватися 24 гравчині.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – Ворскла Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги націй-2025 збірна України потрапила до групи 4 Ліги В. Окрім Хорватії та Албанії, у групі українок також команда Чехії.

Зауважимо, що дві стартові гри українки проведуть на Arena Kombëtare у Тирані (Албанія). Убидва матчі розпочнуться о 19:00 за київським часом.