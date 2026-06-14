Хавбек збірної Бразилії поскаржився на газон після матчу проти Марокко
Бруно Гімараес
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Півзахисник англійського Ньюкасла та збірної Бразилії Бруну Гімараес після поєдинку першого туру чемпіонату світу 2026 року проти Марокко поскаржився на стан газону на стадіоні в Нью-Джерсі.
Слова 28-річного бразильського хавбека наводить UOL.
"Це не має бути виправданням, але поле було дуже сухим. Поки ми звикали, ми багато помилялися в передачах, і це дуже ускладнило початок гри. За нашого стилю гри ми не можемо так часто помилятися в пасах. Нам потрібно додавати, адже тиск першого матчу ніколи не буває простим", – заявив гравець.
Нагадаємо, матч між Бразилією та Марокко завершився внічию 1:1. У другому турі підопічні Карло Анчелотті 20 червня (початок – о 3:30 за київським часом) зіграють проти Гаїті.