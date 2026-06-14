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Хавбек збірної Бразилії поскаржився на газон після матчу проти Марокко

Олег Дідух — 14 червня 2026, 11:24
Хавбек збірної Бразилії поскаржився на газон після матчу проти Марокко
Бруно Гімараес
Getty Images

Півзахисник англійського Ньюкасла та збірної Бразилії Бруну Гімараес після поєдинку першого туру чемпіонату світу 2026 року проти Марокко поскаржився на стан газону на стадіоні в Нью-Джерсі.

Слова 28-річного бразильського хавбека наводить UOL.

"Це не має бути виправданням, але поле було дуже сухим. Поки ми звикали, ми багато помилялися в передачах, і це дуже ускладнило початок гри. За нашого стилю гри ми не можемо так часто помилятися в пасах. Нам потрібно додавати, адже тиск першого матчу ніколи не буває простим", – заявив гравець.

Нагадаємо, матч між Бразилією та Марокко завершився внічию 1:1. У другому турі підопічні Карло Анчелотті 20 червня (початок – о 3:30 за київським часом) зіграють проти Гаїті.

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Гімараес

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