Манчестер Сіті може придбати двох півзахисників на 250 мільйонів фунтів

Кадрові проблеми змусили чинних чемпіонів Англії Манчестер Сіті вийти взимку на трансферний ринок, щоб укріпити лінію півзахисту.

Про це повідомляє Eurosport.

Окрім Бруно Гімараеса з Ньюкасла, "містяни" виявляють інтерес до півзахисника Реал Сосьєдаду Мартіну Зубіменді.

Боси Манчестер Сіті готові витратити 250 мільйонів фунтів на обох півзахисників, щоб підсилити середню ланку команди, яка після втрати Родрі через травму вже не виглядає надійною.

Зазначимо, що влітку Зубіменді вів переговори із Ліверпулем, але зрештою вирішив залишитись у Ла Лізі.

Окрім Ліверпуля та Манчестер Сіті, у послугах іспанського хавбека зацікавлений лондонський Арсенал. Контракт Томаса Парті спливає влітку 2025 року і невідомо, що будуть сторони підписувати нову угоду.

У сезоні-2024/25 Гімараес провів 14 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Зубіменді, своєю чергою, зіграв 20 поєдинків у всіх турнірах, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.

Раніше Манчестер Сіті відзвітував про рекордні доходи у сезоні-2023/24.