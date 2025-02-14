Форвард Ліверпуля був "дуже близьким", щоб стати одноклубником Роналду в січні

Під час зимового трансферного вікна нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс мав усі шанси, щоб перейти в Аль-Наср.

Про такий розвиток подій повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер 25-річного уругвайця був доволі близьким до оформлення, переговори були на просунутій стадії.

"Двері" для відходу футболіста були відкриті, проте в останній момент мерсисайдці відмовилися його відпускати. Згідно з джерелом, проблемою не була сума трансферу, оскільки саудівці задовольнили фінансові апетити англійців.

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Повідомляється, що це було "технічне рішення". Ліверпуль вирішив не продавати Нуньєса в січні, бо не зміг швидко знайти йому заміну.

Керівництво "червоних" не хотіло переплачувати за потенційного новачка в січні, навіть за того, хто є в трансферних планах на наступне літо.

Клуб також не хотів нічого змінювати для головного тренера Арне Слота, який чудово справляється з тим набором виконавців, який в нього є.

І хоча Аль-Наср придбав у Астон Вілли Джона Дурана, яким в клубі дуже задоволені, саудівці планують повторити спробу підписати Нуньєса під час літнього трансферного вікна.

Цього сезону Дарвін Нуньєс взяв участь у 33 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Уругваєць відзначився 6 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, що капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк звинуватив одноклубника Віталія Миколенка у провокуванні сутички, яка відбулася після мерсисайдського дербі.