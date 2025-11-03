Українська правда
Під час матчу Суперліги Сербії 44-річному тренеру стало зле. Через кілька хвилин він помер у лікарні

Руслан Травкін — 3 листопада 2025, 23:38
Младен Жижович
telegraf.rs

Головний тренер клубу Раднічки Младен Жижович помер під час матчу Суперліги Сербії, який його команда грала проти Младості в Лучанах.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

На 22-й хвилині першого тайму Жижовичу стало погано біля лави запасних, після чого медичні бригади негайно відреагували, а служби швидкої допомоги надали тренеру гостей допомогу та доставили його до лікарні на машині швидкої допомоги.

На жаль, попри всі зусилля, 44-річний Жижович помер. Поки що точну причину, чому фахівцю стало зле, не повідомляють. 

Матч було зупинено на 41-й хвилині, коли було оголошено про смерть Жижовича. На той момент його підопічні вели з рахунком 2:0.

Протягом своєї ігрової кар'єри він виступав за команди Боснії, Албанії та Сербії. У 2008 році він зіграв чотири матчі за національну збірну Боснії і Герцеговини. 

Клуб Раднічки він очолив 23 жовтня. Влітку він був звільнений з клубу Борац, який вилетів від Санта-Коломи у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Якби Борац пройшов андорців, то грав би проти Полісся. 

